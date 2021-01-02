الكاظمي: 2021 سيكون عام الإنجازات

2021/01/02 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن عام 2021 سيكون عام ’إنجازات’، فيما أشار إلى أنه سيتم البدء بتطبيق الورقة البيضاء. وقال الكاظمي خلال جلسة حوارية مع عدد من الوزارء وأساتذة جامعات ومحللين سياسيين، وفقا لبيان صادر من مكتبه الإعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدّت، …

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