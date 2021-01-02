كركوك .. حفل توقيع كتاب للشاعرة مها الهاشمي

2021/01/02 | 19:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مقر اتحاد ادباء وكتاب كركوك يوم السبت 2 كانون الثاني 2021 حفل توقيع المجموعة الشعرية للشاعرة مها طارق الهاشمي التي تحمل عنوان ( ناياب الريح ) بحضور نخبة من ادباء ومثقفي كركوك .

واستهلت الجلسة بتقديم تعريفا عن الشاعرة مها الهاشمي و مجموعتها الشعرية من قبل الاديب و الكاتب فاروق مصطفى.

يذكر ان المحتفى بها من مواليد الموصل 1963 تخرجت من معهد نفط كركوك في العام 1985

صدر لها كتابان عبارة عن نصوص شعرية ، الاول بعنوان ( وشوشات صاخبة ) والثاني بعنوان ( تسابيح الريح).

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني

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