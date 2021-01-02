2021/01/02 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أن قوات الجيش قتلت أربعة متشددين وخسرت جنديين خلال اشتباك في تيبازة غرب الجزائر العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل 4 متشددين وجنديين خلال اشتباك في الجزائر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل 4 متشددين وجنديين خلال اشتباك في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).