اثر ورود تهديدات إرهابية..انطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب الانبار

2021/01/02 | 19:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار …

أعلن امر اللواء الاول في حشد الانبار العقيد صلاح العيساوي، السبت، انطلاق حملة امنية واسعة النطاق لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق الغربية.

وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قوة أمنية من لواء مغاوير قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من اللواء الاول للحشد الشعبي وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة امنية استباقية من اربعة محاور من قضاء الرمادي باتجاه ناحية الرحالية ومنها باتجاه منطقة الكيلو 160 وصولا الى مناطق وادي القذف ومناطق صحراوية اخرى غربي الانبار”.

وأضاف، أن “الحملة الامنية التي وصفت بالكبرى تأتي ضمن خطة القيادات الامنية تطهير كافة المناطق الصحراوية اثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحركات لبقايا ارهابي داعش في المناطق المستهدفة”.

وبين أن “القوات الامنية اغلقت كافة المناطق المؤدية الى الاماكن المستهدف فيما وفر طيران الجيش الحماية للقطعات المقاتلة”.

يشار الى ان مسؤولين وقيادات امنية اكدت وجود مجاميع صغيرة لبقايا داعش تتحرك في مناطق صحراوية بعيدة عن مراكز المدن.انتهى/ 12أ

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