سياسي امريكي : اغتيال سليماني استفزاز امريكي متعمد لجر ايران الى الحرب

2021/01/02 | 19:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي دانييل كوفاليك ان اقدام الادارة الامريكية على اغتيال الجنرال قاسم سليماني وعدد من العلماء الايرانيين في مجال الطاقة النووية كان استفزازا متعمدا لجر ايران نحو صراع اكبر .

ونقلت قناة ( برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن كوفاليك قوله إن ” ما قامت به ادارة ترامب ليس تكتيكا جديدا بالطبع ، فقد انخرطت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في عمليات اغتيال مستهدفة منذ نشأتها، على الرغم من أنه يبدو أنه مع إيران ، هناك تسارع في هذا التكتيك مع اغتيال سليماني وبالطبع العالم النووي محسن فخري زادة قبل بضعة أسابيع”.

وتابع أن ” من الواضح جدا ان تلك العمليات لا يتعلق حقًا بالقضاء على هؤلاء الأشخاص بعينهم ، ولكنه يتعلق بمحاولة استفزاز إيران للقيام بشيء قد يبرر دخول الحرب في أذهان الغرب”.

وبين أن ” إيران لن تسمح لمن يقف وراء هذه الاغتيالات بالإفلات من العقاب ، لكنها ستتجنب الصراع في هذا الوقت أيضًا لأن هذه التحركات الإرهابية هي استفزازات متعمدة من قبل الولايات المتحدة”.

واشار الى أنه يعتقد أن ” إيران امام خيار صعب.



أعني أنهم لا يستطيعون السماح بحدوث هذه الأشياء لهم ، أو القيام بها مع الإفلات من العقاب ، دون رد فعل، لكن في الوقت نفسه ، لا يريدون المبالغة في رد الفعل لأنهم يعرفون مرة أخرى أن هذه استفزازات متعمدة لجرهم إلى صراع أكبر لا تريده إيران بالطبع في الوقت الحالي “.

وكان زعيم الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي قد اشار الى أن الانتقام للجنرال سليماني امر مؤكد وسيُفرض في الوقت المناسب، كما أصدرت إيران مذكرة توقيف وطلبت من الإنتربول المساعدة في اعتقال الرئيس الأمريكي ، الذي أمر بالاغتيال ، والعديد من القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين الآخرين الذين يقفون وراء الضربة الجوية الغادرة.انتهى/ 25 ض

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