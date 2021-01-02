بالفيديو.. متهم يعترف بتنفيذ ثمان عمليات سرقة في بغداد

2021/01/02 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت وزارة الداخلية مقطعا فيديويا يوثق اعترافات مجرم قام بتنفيذ ثمان عمليات سرقة مختلفة في مناطق بغداد.

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