الكهرباء تكشف لـ{الفرات نيوز} اخر مستجدات اعادة ضخ الغاز الايراني واسباب التأخير

2021/01/02 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الكهرباء، السبت، عن اخر المستجدات الخاصة باعادة ضخ الغاز الايراني واسباب تأخيره حتى الان.

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