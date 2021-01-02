الداخلية تعلن عدد الأجانب المرحّلين إلى بلدانهم خلال ’عام الجائحة’

2021/01/02 | 20:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عدد الأجانب المخالفين لإجراءات الإقامة، الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال عام 2020.

وقال مدير الإقامة في المديرية العامة للأحوال المدنية والسفر والإقامة، العميد قصي صبيح الكعبي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (2 كانون الثاني 2021)، إن "عدد المخالفين الأجانب الذين تم القبض عليهم خلال عام 2020 وترحيلهم خارج العراق بلغ 33164 مخالفا أجنبيا لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".

وأضاف، أن "عمليات إلقاء القبض والترحيل تمت بجهود عالية بالرغم من إجراءات الحظر الجزئي أو الكلي خلال فترة جائحة كورونا".

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