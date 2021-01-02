الإعلام الأمني يعلن تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن

2021/01/02 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (2 كانون الثاني 2021)، إنه "من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".

ولفتت الخلية في بيانها، إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وفي سياق متصل أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، في تصريح لوسائل اعلام حكومية اليوم السبت، إنه "بجهود القوات البحرية والغواصين العراقيين تمت إزالة اللغم البحري الملصق بالناقلة البحرية في الميناء".

وكانت المديرية العامة لشركة ناقلات النفط العراقية، قد أكدت أول أمس الجمعة، ان "الباخرة (السفينة الملغومة) لم تكن قادمة من مكان ما، وانما هي موجودة (راسية) منذ الشهر العاشر من عام 2020".

وأفاد معاون مدير عام الشركة علي قيس، ان "السفينة تعتبر خزانا عائما للمشروع الذي نعمل عليه حاليا نحن وشركة النفط الوطنية سومو، حيث تنقل لها الكميات المصدرة من المصافي من مساء الامس الى اليوم ونحن على تواصل دائم مع ناقلاتنا القريبة من المنطقة (السفينة الملغومة) وعلى استعداد للتعاون مع الطواقم البحرية الموجودة".

وتابع ان "موضوع المعالجات (معالجة اللغم) هو موضوع امني بحت والقوات الامنية بعد تفكيكها اللغم ستقوم باصدار تقريرها يبين الخروقات خصوصا وان الباخرة (الملغومة) موجودة في نطقة نسميها منطقة المغطاس ضمن المياه الاقليمية قرب منطقة تسمة البوية 5".

وبين ان "الباخرة لم تكن قادمة الى الموانئ بل هي موجودة اصلا..



وتفاجأت بأن بعض وسائل الاعلام التي روجت بأن تلك الناقلة كانت قادمة للعراق وهي محاولة لتفجير الميناء".

ولفت الى ان "السفينة ليست قريبة على الميناء، ومنذ البارحة اخلينا بعض طواقمنا المتواجدين في ناقلات قريبة من موقع الحدث بينما لا تزال المعالجات متواصلة لحد الان".

جدير بالذكر ان "خلية الخبراء التكتيكية"، نشرت في وقت سابق، معلومات جديدة حول اللغم البحري الذي التصق بسفينة تابعة لشركة سومو قرب الموانئ العراقية.

وقالت الخلية، في بيان، ان "اللغم كان يهدف لتدمير منصة STS نفطية، تبعد 6 اميال بحرية عن ميناء البصرة النفطي الرئيسي، في حين تأكد ان اللغم البحري هو من فئة limpet mine الذي يلتصق ببدن السفينة مع فتيلتين للتفجير احداهما مغناطيسية".

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