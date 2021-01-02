إصابات كورونا.. صاعدة في الإمارات هابطة في السعودية بوتائر قياسية

2021/01/02 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 101

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزارة اليوم على صفحتها

الرسمية في "تويتر"، عن رصد 9 وفيات من

جراء التأثر بالإصابة.

وأشارت إلى تعافي 182 حالة جديدة،

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