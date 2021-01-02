الحرس الثوري الإيراني: صواريخ لبنان وغزة من دعم طهران وهي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل

2021/01/02 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري

الإيراني، علي حاجي زادة، اليوم السبت،

أن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات

صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط

الأمامي لمواجهة".

وقال علي حاجي زادة خلال مقابلة مع

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