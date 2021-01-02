2021/01/02 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن سعر

لقاح شركة "فايزر- بايونتيك"، لن يختلف

عن الأسعار العالمية الموحدة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "سعر اللقاح موحد لجميع

دول العالم، وأن الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: سعر لقاح "فايزر" لن يختلف عن السعر العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: سعر لقاح "فايزر" لن يختلف عن السعر العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).