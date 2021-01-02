2021/01/02 | 20:07 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



اكدت وزارة النقل، السبت، استمرار عمل الموانئ النفطية دون توقف، مشددة على ان القنوات الملاحية العراقية مؤمنة بالكامل.

وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان للوزارة، أنه "بتوجيه مباشر من قبل وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم التواجد بالقرب من السفينة الليبيرية والعمل على سحب الناقلة نوردك فر يدم المحملة بـ 149 الف طن وقود اسود بعيداً عن الناقلة الملغمة بولو , لافتاً الى ان العملية تمت بنجاح من خلال الساحبات التابعة للموانئ".

وأضاف الفرطوسي ان "الناقلة رمت مرساتها على مسافة 1.5 ميل بحري عن الناقلة بولو بمساعدة كوادر الشركة المتواجدين للاشراف والمساعدة على فك واقلاع الناقلة نوردك فريدم , مشيرا الى ان الشركة بانتظار توقيتات إزالة اللغم من اجل التواجد والمساعدة والمشاركة في انتزاع اللغم".

واوضح الفرطسوي ان "ساحبتنا البحرية التابعة لجوار الخليج نفذت عملية سحب الناقلة نوردك فريدم بعدد 2 ساحبات فعلية و 6 ساحبات متواجدة للدخول لأي طارئ لا سامح الله" .

واشرف الفرطسوي بحسب البيان على "عملية سحب الناقلة نوردك فريدم وسحبها بعيداً عن السفينة بولو و الذي رافق مدير عام الموانئ كل من الكابتن البحري بيان حميد المالكي قسم الشؤون البحرية والكابتن وئام محمد مدير الموانئ النفطية و الكابتن سمير صابر مدير الـ STS".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عقب حادثة اللغم البحري.. النقل تطمئن بشأن الوضع الأمني للموانئ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عقب حادثة اللغم البحري.. النقل تطمئن بشأن الوضع الأمني للموانئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).