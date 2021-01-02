جثير: الغاء ترتيبات ليوث الرافدين قتل مستقبل الكرة العراقية..

2021/01/02 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد مدرب منتخب الشباب قحطان جثير، ان الغاء تحضيرات ليوث الرافدين، قتل مستقبل الكرة العراقية.

وقال جثير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة التطبيعية وضعتنا في موقف محرج جداً امام الجانب اللبناني بعد ان حجزوا تذاكر السفر”.

واوضح ان “الغاء جميع الترتيبات الخاصة بمستقبل منتخب الشباب من دون دراسة يعد طلقة لقتل مستقبل الكرة العراقية”، واصفاً قرار التطبيعية بـ”المتسرع”.

يذكر ان التطبيعية الغت المباراتين الوديتين لمنتخب الشباب امام الاولمبي اللبناني.



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