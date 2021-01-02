قرارات انضباطية جديدة للهيئة التطبيعية

2021/01/02 | 20:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، قرارات انضباطية على خلفية احداث مباراة في دوري الدرجة الاولى.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “استنادًا الى توصية لجنة الانضباط لاتحاد كرة القدم في البصرة على إثر التجاوزات والأحداث التي رافقت مباراة سفوان والخور التي جرت احداثها على ملعب (الزبير) ضمن مباريات اندية البصرة لدوري الدرجة الأولى، فقد تمت المصادقة على عددٍ من العقوبات، وهي :

إيقاف حارس مرمى فريق نادي سفوان (محمد خلف) لمدة سنتين من مزاولة أي نشاط يقيمه الاتحاد من تاريخ صدور القرار، كما تقرر إيقاف لاعبي سفوان (عبد الله رشيد وحيدر شهاب) لمدة سنة من مزاولة أي نشاط يقيمه الاتحاد من تاريخ صدور القرار”.

واضافت ان “اللجنة على إيقاف حارس مرمى فريق نادي الخور (علي ياسين) لمدة سنة من مزاولة أي نشاط يقيمه الاتحاد من تاريخ صدور القرار”.

وبينت انه “تقرر ايضاً عدم إقامة أي نشاط يخص اتحاد كرة القدم على ملعب (سفوان) لمدة سنتين من تاريخ صدور القرار، مع دفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار الى حسابات الاتحاد، وبخلافه لايسمح للنادي بالمشاركة في أي نشاط قادم، بالإضافة الى تحمل نادي سفوان الأضرار كافة التي لحقت بملعب (الزبير) وفقا لتقرير مدير الملعب”.



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