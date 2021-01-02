2021/01/02 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة المصرية، السبت، عن توصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي يرد على "رسالة المصالحة" من أمير الكويت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي يرد على "رسالة المصالحة" من أمير الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).