2021/01/02 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن اتحاد الكرة، السبت، عن قائمة هدافي دوري الكرة الممتاز بعد ختام الجولة الثانية عشرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. قائمة هدافي دوري الكرة الممتاز للجولة الثانية عشرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. قائمة هدافي دوري الكرة الممتاز للجولة الثانية عشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).