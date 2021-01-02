تسلا الصينية تسجل رقما قياسيا بافتتاح اكبر محطة شحن

2021/01/02 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "تسلا" عن تسجيلها رقما قياسيا بافتتاح محطة "سوبر تشارجر" بها 72 نقطة شحن في شنغهاي بالصين.

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