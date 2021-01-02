دولة القانون تدعو القضاء لمتابعة نتائج التحقيق بقضية اغتيال قادة النصر

2021/01/02 | 20:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، السبت، القضاء العراقي إلى متابعة نتائج التحقيق في قضية اغتيال قادة النصر ورفاقهما، أما الشعب العراقي.وقال رئيس الكتلة، عدنان الأسدي، في بيان تلقته “عراقي نيوز”، انه “تمرّ علينا هذا اليوم الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد قادة النصر وقادة المقاومة الإسلامية على داعش والإرهاب الصهيوني والامريكي والتكفيري الوهابي الشهيد الجنرال القائد قاسم سليماني والشهيد القائد الحاج أبومهدي المهندس ورفاقهما”.وأضاف الأسدي: “كما نستذكر هذه اليوم الدور الكبير للشهيد ابو مهدي المهندس والشهيد الحاج قاسم سليماني وفي تحرير المدن العراقية من زمر الإرهاب ، أن الشهداء كانوا السدّ المنيع أمام توسع التنظيمات الإرهابية في المنطقة”.[…]

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