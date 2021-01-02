الدورة أولاً وأبو غريب ثانياً في قائمة إصابات الكرخ الجديدة

2021/01/02 | 20:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الإصابات 193 موزعة كالآتي:

أبو غريب ---------------24

أبو دشير ----------------1

الاعلام-----------------7

البياع-------------------5

التاجي-----------------3

التراث------------------1

الحرية-----------------10

الدورة-----------------26

الدولعي----------------3

السيدية----------------5

الشعلة-----------------4

الطارمية ---------------10

العامرية----------------5

العطيفية ---------------1

العلاوي----------------2

الغزالية-----------------1

القادسية ---------------4

الكاظمية---------------5

اللطيفية---------------7

المحمودية-------------11

المشاهدة--------------2

المعالف---------------1

المنصور---------------2

الوشاش---------------3

اليرموك---------------3

اليوسفية --------------5

جكوك-----------------3

حي الجامعة------------4

حي الجهاد-------------5

حي الخضراء-----------6

حي العامل-------------7

حي العدل --------------2

حي الفرات-------------4

كرادة مريم-------------1

ناحية الرشيد-----------2

سكنة جانب الرصافة ------1

محافظة البصرة---------1

محافظة كربلاء ----------1

محافظة ميسان ---------1

محافظة بابل-----------3

محافظة ذي قار---------1

الشفاء: 203

الوفيات:1

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