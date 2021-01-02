العراق يعلن ترحيل أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي لقانون الإقامة

2021/01/02 | 20:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن ترحيل

أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي لقانون

الإقامة خلال 2020.

وقال مدير الإقامة في المديرية العامة

للأحوال المدنية والسفر والإقامة،

العميد قصي صبيح الكعبي، إن "عدد

المخال

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