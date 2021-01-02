تركيا تعلن ضبط أسلحة وذخائر لـ”العمال الكردستاني” شمالي العراق

2021/01/02 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن قوات الجيش المشاركة في عملية “مخلب النمر”، ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر تعود لعناصر “حزب العمال الكردستاني” في شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، بأن “القوات الخاصة التركية كشفت عن وجود أسلحة وذخائر ومؤن داخل مخابئ ومغارات عائدة لإرهابيي المنظمة وقامت الفرق المختصة بتدمير بعضها”.

وأضافت: “تم ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، بينها قذائف مضادة للدبابات من طراز (4 –AT)، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية و15 قذيفة مضادة للدبابات (RPG-7) وذخائر أخرى”.

وأطلقت تركيا عملية “مخلب النمر” في يوليو الماضي بمنطقة حفتانين شمالي العراق، ضد عناصر “العمال الكردستاني” في المنطقة.

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