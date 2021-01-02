2021/01/02 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | التحالف الدولي في كردستان: سندعم حكومة الاقليم في دفع رواتب وزارة البيشمركة

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