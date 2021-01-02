2021/01/02 | 20:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعلن عدد المرحلين من المخالفين الاجانب خلال 2020 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 20:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن عدد المرحلين من المخالفين الاجانب خلال 2020) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن عدد المرحلين من المخالفين الاجانب خلال 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).