كتلة نيابية تدعو القضاء لمتابعة نتائج التحقيق بقضية اغتيال قادة النصر

2021/01/02 | 20:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، السبت، القضاء العراقي إلى متابعة نتائج التحقيق في قضية اغتيال قادة النصر ورفاقهما، أما الشعب العراقي.وقال رئيس الكتلة، عدنان الأسدي، في بيان تلقته “الايام نيوز” “تمرّ علينا هذا اليوم الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد قادة النصر وقادة المقاومة الإسلامية على داعش والإرهاب الصهيوني والامريكي والتكفيري الوهابي الشهيد الجنرال […]

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