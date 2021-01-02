2021/01/02 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تؤكد استعدادها لتأمين تظاهرات يوم غد

الداخلية: بدأنا بتطبيق الخطة الامنية لتأمين تظاهرات يوم غد بدءاً من اليوم

الداخلية: وضعنا خطة توفر الحماية وغلق الطرق الفرعية بالشوارع العامة

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