الكهرباء تحدد سبباً أخر تحسن ساعات التجهيز رغم تعهد إيران باستئناف ضخ الغاز

2021/01/02 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم السبت، عن آخر تفاصيل أزمة الغاز الإيراني التي انعكست بشكل كبير على المنظومة الكهربائية في العراق.وقال موسى في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "العراق لا يزال ينتظر استئناف ضخ الغاز الإيراني عبر الأنابيب الناقلة، بناءً على ما تحقق من اتفاق مبدئي بين وزير الكهرباء ووزير الطاقة الإيراني خلال زيارته الأخيرة إلى العراق".وأضاف أن "الاتفاق المبدئي الذي حصل بين الوزيرين يحتاج إلى موافقة الحكومة الإيرانية لأنه أكبر من صلاحيات وزير الطاقة بالتالي ننتظر الموافقات من أجل إعادة ضخ الغاز"، مؤكدًا أن "المنظومة ستشهد تحسنا كبيرا حال وصول الغاز". وبين أن "الغاز كان من المفترض أن يعاد ضخه للعراق ليلة الأربعاء الماضي وانتظرنا حتى الجمعة ولم يصل، بالتالي هناك اتصالات مكثفة مع السفارة الإيرانية وكذلك وزارة الطاقة في طهران، وابلغونا أنهم بانتظار الموافقات الحكومية من أجل ضخ الغاز للعراق"، لافتا إلى أن "الأزمة مؤقتة وستحل حال حصول الموافقات الإيرانية".وتعهدت ايران الثلاثاء الماضي، باستئناف ضخ الغاز للعراق بشكل عاجل وذلك خلال لقاء جمع وزير طاقتها رضا اردکانیان برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد.وقال بيان رسمي لمكتب رئيس الوزراء إنه استقبل وزير الطاقة الإيراني السيد رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين. ونقل رئيس الوفد الإيراني وفق البيان تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.وأدى وقف ضخ الغاز الايراني الى تراجع انتاج العراق من الطاقة الكهربائية من 19 ألف ميكاواط إلى 11 ألف ميكاواط وفقاً لوزارة الكهرباء العراقية ما احدث ازمة خانقة في ساعات التجهيز.وارجعت الوزارة سبب وقف ضخ الغاز الى مطالبة ايران للعراق بديون بلغت 206 مليار دولار.

في الاثناء ، قال عضو غرفة التجارة الايرانية - العراقية المشتركة "سيد حميد حسيني"، ان قسما من ديون العراق ازاء شرائه الكهرباء من ايران، سدّد عبر المقايضة.ونقلت وكالة ارنا الرسمية الايرانية عن حسيني" قوله: ان ايران "استوفت جزءا من ديون العراق ازاء شراء الكهرباء منها، عبر المقايضة وقامت بشراء بعض السلع التي ستصل البلاد قريبا".وفيما اشار الى تراجع حجم الصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق خلال العام الحالي، اكد المسؤول التجاري الايراني ان "عملية تصدير الكهرباء الى هذا البلد لاتزال قائمة وتبلغ عائداتها السنوية 700 مليون دولار".وتطرق الى اتفاقية تصدير الغاز الايراني الى العراق، مبينا انه "لم يتبق سوى 3 سنوات من صلاحية هذه الاتفاقية، وفي حال لم ينجح العراق خلال الفترة المتبقية في شراء الغاز من اقليم كردستان او لم يحصل على تقنية استخراج الغاز من حقوله، عند ذلك سيتم تمديد اتفاقية شراء الغاز مع ايران من جديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تحدد سبباً أخر تحسن ساعات التجهيز رغم تعهد إيران باستئناف ضخ الغاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تحدد سبباً أخر تحسن ساعات التجهيز رغم تعهد إيران باستئناف ضخ الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).