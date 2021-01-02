اغتيال قادة النصر.. تداعيات مابعد الجريمة

2021/01/02 | 20:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في ملفه لهذه الليلة، مرور عام على جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابو مهدي المهندس، تؤ...

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