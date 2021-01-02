“تسلا” تطلق في شنغهاي أكبر محطة شحن للسيارات الكهربائية في العالم

2021/01/02 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة “تسلا” عن تسجيلها رقما قياسيا بافتتاح محطة “سوبر تشارجر” بها 72 نقطة شحن في شنغهاي بالصين.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياستها لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث لا يجوز أن يضطر مالكو السيارات الكهربائية للوقوف في الطوابير لشحن سياراتهم، أو البحث عن محطات الشحن.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت “تسلا” أنها ركبت 20000 شاحن في جميع أنحاء العالم، في إطار سياستها لخلق البنية التحتية اللازمة لاستخدام السيارات الكهربائية التي تعكف على تصنيعها وتطويرها.

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