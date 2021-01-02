الداخلية تؤكد استعدادها لتأمين تظاهرات يوم غد

2021/01/02 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، استعدادها لتأمين تظاهرات يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الداخلية وضعت خططا أمنية لكل التجمعات البشرية لاسيما تجمع يوم غد"، لافتا إلى أن "الوزارة تتوقع أن يكون تجمع غد الأحد كبيرا جدا وهذا يتطلب تكثيف القوات الأمنية وحصر المداخل والمخارج وتأمين المواطنين".

وأضاف، أن "الوزارة وضعت خطة بكافة الترتيبات التي تتوقعها، حيث إن القوات الأمنية المخصصة لذلك كافية"، مبينا أن "الخطة تضمنت توفير الحماية وغلق الطرق الفرعية بالشوارع العامة، فضلا عن الجهد الاستخباراتي والتقني والكاميرات".

وتابع أن "الوزارة بدأت بتطبيق الخطة الأمنية لتظاهرات يوم غد اعتبارا من اليوم".

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