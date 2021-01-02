الداخلية تعلن استعدادها لتأمين تظاهرات يوم غد

2021/01/02 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن استعدادها لتأمين التظاهرات المقررة يوم غد.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، "بدأنا بتطبيق الخطة الامنية لتأمين تظاهرات يوم غد بدءاً من اليوم".

وأضافت "وضعنا خطة توفر الحماية وغلق الطرق الفرعية بالشوارع العامة".

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