ترحيل اكثر من 33 الف اجنبي مخالف لقانون الاقامة في العراق

2021/01/02 | 20:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ترحيل أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي لقانون الإقامة خلال 2020.

وقال مدير الإقامة في المديرية العامة للأحوال المدنية والسفر والإقامة، العميد قصي صبيح الكعبي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "عدد المخالفين الأجانب الذين تم القبض عليهم خلال عام 2020 وترحيلهم خارج العراق بلغ 33164 مخالفا أجنبيا لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".

وأضاف، أن "عمليات إلقاء القبض والترحيل تمت بجهود عالية بالرغم من إجراءات الحظر الجزئي أو الكلي خلال فترة جائحة كورونا".

PUKmedia متابعة

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