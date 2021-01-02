الكاظمي: أبعدنا

2021/01/02 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إن حكومته لن تسمح بانهيار العراق أو إفلاسه، متحدثا عن نجاحه الحكومة العراقية في إبعاد البلاد عن "شبح" صراع اقليمي ودولي.

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