الياسري يلتقي السفير الإيراني لدى بغداد ويبحث معه ثلاثة ملفات

2021/01/02 | 21:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، التعاون الاقتصادي والسياحي بين العراق وإيران، وذلك خلال لقائه السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي.وذكرت وكالة أنباء “فارس”، أنه “التقى سفير الجمهورية الإيرانية لدى بغداد ايرج مسجدي، السبت، محافظ النجف وبحث معه تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”. وتابعت، “وناقش مسجدي مع محافظ النجف سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والسياحي والتنموي”. وأكد محافظ النجف وفقا للوكالة، “على دعم المشاريع المشتركة بين إيران والعراق، بما في ذلك في مجال السياحة، واستقبال الزوار”.

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