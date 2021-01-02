الانضباط تصادق على عقوبات مباراة الصادق والخليج العربي

2021/01/02 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنادًا الى توصية لجنة الانضباط لاتحاد كرة القدم في البصرة على إثر التجاوزات والأحداث التي رافقت مباراة الصادق والخليج العربي ضمن مباريات اندية البصرة لدوري الدرجة الأولى، فقد تمت مصادقة الاتحاد على عددٍ من العقوبات، وهي:

معاقبة رئيس نادي الصادق (حسن جاسم كاظم) بالحرمان لمدة موسمين من مرافقة الفريق داخل النادي وخارجه، وبعكسه يتحمل النادي الاجراءات القانونية، فضلا عن اعتماد نتيجة المباراة بفوز فريق الخليج العربي على فريق الصادق (٢-١)، ومعاقبة عضو الهيأة الادارية (نضال علي) والإداري (حسن علي)، وموظف النادي (مجتبى جمعة) بالحرمان لمدة موسمٍ واحد من مرافقة الفريق في مباريات النادي، مع دفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار الى حسابات الاتحاد، وفي حال عدم الدفع سيمنع النادي من المشاركة في نشاطات الاتحاد استنادًا الى المادة ( 51 ) الفقرة الثالثة من نظام الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وصادقت اللجنة أيضا على قرار عدم إقامة أي نشاط في ملعب نادي الصادق لمدة ثلاث سنوات.

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