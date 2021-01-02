القوات التركية .. ضبط أسلحة وذخائر لــــ حزب

2021/01/02 | 21:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان لها،السبت أن "القوات الخاصة التركية كشفت عن وجود أسلحة وذخائر ومؤن داخل مخابئ ومغارات عائدة لإرهابيي المنظمة وقامت الفرق المختصة بتدمير بعضها".

وأضافت: "تم ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، بينها قذائف مضادة للدبابات من طراز (4 -AT)، وعبوات ناسفة، وقناب...

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