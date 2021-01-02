احباط اعتداء ارهابي في” حلوان” بديالى واصابة اثنين من الجنود

2021/01/02 | 21:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر حكومي في ديالى، السبت، احباط اعتداء ارهابي عل نقطة امنية للجيش قرب منطقة حلوان شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة من الفرقة الخامسة للجيش العراقي احبطت هجوم شنه داعش الارهابي على نقطة مرابطة قرب منطقة حلوان في اطراف ناحية جلولاء(75كم شمال شرق بعقوبة) لافتا الى اثنين من […]

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