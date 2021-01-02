2021/01/02 | 21:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يتعرض أي شخص سواء كان كبيرا أم صغيرا لموقف معين يجعله يبدأ في البكاء، وتتعدد الأسباب التي تجعل العين تبدأ في إسراف الدموع، على سبيل المثال، يبكي الأطفال لتلبية الاحتياجات الفسيولوجية والإبلاغ عن المرض.ولكن يجهل غالبية الناس أن هناك فوائد معينة تعود للجسم عند البكاء وإسراف الدموع، وذلك بحسب ما نشره موقع “رامبلر” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد غير متوقعة للدموع أثناء البكاء؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوائد غير متوقعة للدموع أثناء البكاء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).