سومو: مليارا دولار يحصلها العراق بسبب البيع المسبق للنفط

2021/01/02 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت الشركة الوطنية لتسويق النفط (سومو)، السبت، حصول العراق على ملياري دولار بفائدة صفر وعلاوة فوق السعر بسبب البيع المسبق.

وأوضح مدير عام الشركة، علاء الياسري، في تصريح اليوم، (2 كانون الثاني 2021)، انه تم "التوصل لاتفاق مع شركة صينية لتصدير النفط بالدفع المسبق"، مشيرا إلى ان "هذه العمليات كانت مبادرة من وزارة النفط التي استندت إلى توجيهات من الحكومتين السابقة والحالية".

وأضاف الياسري، أن "وزير النفط السابق أبلغ الشركة بالبحث عن آلية لتسلم المبالغ مسبقا، تم البحث عن الآليات والوصول إلى طريقة الدفع المسبق وكذلك وزير النفط الحالي وجه بنفس الأمر."

وتابع، أن "آلية السداد عادة تكون بعد تحميل الشحنات بـ30 يوما، لكن على وفق الآلية الجديدة يتم دفع قيم الشحنات التي ستحمل لمدة سنة كاملة قبل التحميل بفترة معينة"، مشيرا الى أن "العراق حصل على ملياري دولار بفائدة صفر مع وجود علاوة فوق السعر".

ولفت الياسري، إلى أنه "تم وضع مرونات تسويقية للشركات بآلية لا تؤثر على العراق"، مبينا أن "عروضا عدة تقدمت بها الشركات وكانت هناك منافسة شديدة بين شركتين أوروبية وصينية وكان الفوز للشركة الصينية".

وأكمل المسؤول حديثه، أن "المرونة التي منحها العراق للشركات هي الحرية في تحديد يوم تحميل الشحنات والوجهة التصديرية وإمكانية إعادة البيع ومجموعة منافع تسويقية بالمقابل يحصل العراق على ملياري دولار بتكلفة تبلغ صفرا" ، مؤكدا أن "مجلس الوزراء صادق على هذه الآلية والى الآن لم نبلغ رسميا للمباشرة بالتنفيذ."

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