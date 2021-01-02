2021/01/02 | 21:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبئ جوي يتوقع: شهران دافئان في العراق وقلة في مناسيب الأمطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يتوقع: شهران دافئان في العراق وقلة في مناسيب الأمطار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يتوقع: شهران دافئان في العراق وقلة في مناسيب الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).