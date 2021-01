رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في “إنستغرام” إلى ربع مليار

2021/01/02 | 21:15 - المصدر: يس عراق

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع “إنستغرام” إلى 250 مليون شخص.

🔥 Cristiano Ronaldo is the first person to reach 250 million Instagram

ranking of the most popular in Instagram :

1⃣ Cristiano Ronaldo : 250 million2⃣ Ariana Grande: 213.63⃣ Dwayne Johnson : 209.14⃣ Kylie Jenner : 206.85⃣ Selena Gomez : 200.3 pic.twitter.com/qrBX9AJjqd

— TheUnstoppableCRonaldo (@UnstoppableCr7_) January 1, 2021

وفي عالم الساحرة المستديرة، يأتي ثانيا بعدد المتابعين في “إنستغرام” الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بـ174 مليون شخص، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 144 مليون شخص.

Cristiano Ronaldo has become the first person ever to reach 250 million followers on Instagram.



pic.twitter.com/bnRfNnbGTZ

— Football Tweet (@Football__Tweet) January 2, 2021

