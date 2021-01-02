الداخلية ترحل أكثر من 33 ألف أجنبي مخالف لقانون الإقامة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن ترحيل أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي لقانون الإقامة خلال 2020.
وقال مدير الإقامة في المديرية العامة للأحوال المدنية والسفر والإقامة، العميد قصي صبيح الكعبي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “عدد المخالفين الأجانب الذين تم القبض عليهم خلال عام 2020 وترحيلهم خارج العراق بلغ 33164 مخالفا أجنبيا لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017”.
وأضاف، أن “عمليات إلقاء القبض والترحيل تمت بجهود عالية بالرغم من إجراءات الحظر الجزئي أو الكلي خلال فترة جائحة كورونا”.
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