2021/01/02 | 21:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل مهند علي حضوره الدائم في التشكيلة الاساسية للسيلية حيث تمكن فريقه من الفوز بهدفين على الريان في الجولة 12 من الدوري القطري لكن المهاجم العراقي عجز عن العودة لتسجيل الاهداف في رابع مباراة له على التوالي.

السيلية ومنذ انطلاق المباراة كان اقل استحواذا على الكرة وتعرض الفريق لضغط متواصل لكن مدافع الخصم سجل بالخطا في مرماه في الدقيقة 6 وبعدها بعدة دقائق حصل السيلية على ركلة جزاء اتت بالهدف الثاني ثم استمر تراجع الفريق دفاعيا مع محاولة تسديد وحيدة من مهند علي لغاية نهاية الشوط الاول.

الشوط الثاني استمر فيه التراجع الدفاعي للسيلية للحفاظ على التقدم مع محاولتين هجوميتين للدولي العراقي لم يتمكن انهائهما في الشباك ثم خرج بتبديل في الدقيقة 90 , وقد تمكن السيلية من رد محاولات الريان والحفاظ على تقدمه بهدفين لغاية نهاية المباراة.

السيلية بهذا الفوز رفع رصيده لـ15 نقطة من 12 مباراة ليصل الى المركز السابع في ترتيب الدوري الممتاز.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهند علي يواصل صيامه عن التهديف رغم فوز فريقه 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهند علي يواصل صيامه عن التهديف رغم فوز فريقه) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهند علي يواصل صيامه عن التهديف رغم فوز فريقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).