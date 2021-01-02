مسرور بارزاني يصدر بياناً بشأن حادثة الاعتداء على السياح في أربيل

2021/01/02 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من رئيس حكومة إقليم كوردستان*

• مسرور بارزاني: أدين بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرض لها سيّاح عراقيون• مسرور بارزاني: إقليم كوردستان كان وما زال وسيبقى ملاذاً للنازحين واللاجئين• مسرور بارزاني: سنتخذ أشد الإجراءات ضد من يحاول تشويه الثقافة الرفيعة لمجتمعنا

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 2 كانون الثاني (يناير) 2021، بياناً أدان فيه وبأشد العبارات حوادث الاعتداء على السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في الإقليم.

وفيما يلي نص البيان:ببالغ الأسف، شهدنا هذه الأيام عدداً من الحوادث المرفوضة والبعيدة كل البعد عن كل قيم مجتمع كوردستان وتقاليده الراسخة، بعد أن أقدم ثلة من المخربين ومثيري الشغب على مهاجمة عدد من السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى الذين قصدوا إقليم كوردستان لقضاء عطلة رأس السنة.إنني أدين هذه الاعتداءات بأشد العبارات، وهي سلوكيات دخيلة لا تمت إلى قيم مجتمعنا وأخلاقه النبيلة بصلة، خاصة وإن إقليم كوردستان، كان منذ السنوات الماضية، ولا يزال، وسيبقى، ملاذاً آمناً لملايين النازحين واللاجئين من المحافظات العراقية والدول المجاورة، وستظل أبوابه دائماً مشرعة على مصراعيها أمامهم، بالإضافة إلى استقباله المستمر لمئات الآلاف من السيّاح بكل محبة وتقدير.وعليه فإن الأحداث الأخيرة هي تصرفات لم يعهدها مجتمع كوردستان بأخلاقه وثقافته وتعايشه السلمي والإنساني، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول تشويه وتقبيح الثقافة الرفيعة لمجتمعنا.

مسرور بارزانيرئيس حكومة إقليم كوردستان2 كانون الثاني (يناير) 2021

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