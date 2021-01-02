إصابة جنديين بهجوم لداعش على نقطة مرابطة أمنية في ديالى

2021/01/02 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر أمني، من داخل محافظة ديالى، اليوم السبت، اصابة جنديين بجروح بهجوم شنه تنظيم داعش على نقطة مرابطة امنية في اطرف ناحية جلولاء.وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "جنديين اصيبا بجروح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة امنية قرب منطقة حلوان في اطرف ناحية جلولاء (7 كم شمال شرق بعقوبة)". واوضح بان "الوضع الآن تحت السيطرة بعد وصول قوة عسكرية، حيث بدأت بالانتشار في محيط نقطة المرابطة".

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