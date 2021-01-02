کهرباء العراق یحیل 333 متهما بالفساد للمحاكمة بينهم 20 بدرجة وزير

2021/01/02 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب العراقي النائب جمال المحمداوي، السبت، إنه تمت إحالة 333 متهما بالفساد في ملف الكهرباء للمحاكمة بينهم 20 موظفا بدرجة وزير....

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