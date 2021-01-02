بارزاني يتوعد بمعاقبة المعتدين على “السياح العراقيين” في كردستان

2021/01/02 | 21:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توعد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، السبت، بمعاقبة المعتدين على “السياح العراقيين” في الاقليم خلال ليلة رأس السنة.وقال بارزاني في بيان تلقته “عراقي نيوز”، “ببالغ الأسف، شهدنا هذه الأيام عدداً من الحوادث المرفوضة والبعيدة كل البعد عن كل قيم مجتمع كردستان وتقاليده الراسخة، بعد أن أقدم ثلة من المخربين ومثيري الشغب على مهاجمة عدد من السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى الذين قصدوا إقليم كردستان لقضاء عطلة رأس السنة”.واضاف، “إنني أدين هذه الاعتداءات بأشد العبارات، وهي سلوكيات دخيلة لا تمت إلى قيم مجتمعنا وأخلاقه النبيلة بصلة، خاصة وإن إقليم كردستان، كان منذ السنوات الماضية، ولا يزال، […]

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