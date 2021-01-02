الحشد الشعبي يضبط مضافة ويفكك 9 عبوات ناسفة في ديالى

2021/01/02 | 21:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، السبت، ضبط مضافة وتفكيك 9 عبوات ناسفة في ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة نجحت خلال سلسلة عمليات نوعية في قاطعي جلولاء والمقدادية في ديالى من ضبط مضافة لتنظيم داعش الارهابي وتفكيك 9 عبوات ناسفة بعضها كان بحجم 20 كغم من المتفجرات”.

واضاف التميمي،ان” العمليات جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة وتعاون مع بقية التشكيلات الامنية في تعقب نشاط خلايا داعش لافتا الى ان اغلب العبوات كانت موضوعه في بساتين وطرق زراعية لاستهداف الفلاحين وعوائلهم”.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وابرز الويته هي 24-23-110″.انتهى 25 ف

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