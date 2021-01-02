حكايات صغيرة لليلة رأس السنة - أحمد الخميسي

2021/01/02 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي أستأذن القاريء ونحن على أعتاب رأس سنة جديدة أن أخلع حقيبة الذكريات عن ظهري لأفتش بين صورها عن بسمة وأمل، وعن حكايات صغيرة تنطوي على ضحكة وتفاؤل ندخل بها العام الجديد.



أفتش فأرى هذه الصورة : كانت والدتي شفيقة رشدي تعاني من مياه بيضاء على عينيها تكاد لا ترى بسببها.



وذات يوم تكاسل أخي الحبيب عبد الرحمن عن الذهاب إلى الحلاق وسألها:" ماما..



ممكن تحلق لي شعري؟".



وكان من طبعها إذا سألتها أن تقوم بأي عمل ......





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