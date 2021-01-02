الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 5 - إسلام بحيري

2021/01/02 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري = لقد أسقطت دور "الوالدين" على الله، وبالتالي توصلت إلى إله يدين ويكافئ أو يعاقب، بناءً على مدى شعوره بالرضا عما كنت تنوي القيام به.



لكن هذه نظرة مبسطة عن الله، بناءً على أساطيرك.



لكن لا علاقة لها بمن أكون أنا.



بعد أن خلقت نظامًا فكريًا كاملاً عن الله قائمًا على الخبرة البشرية بدلاً من الحقائق الروحية، خلقت بعد ذلك حقيقة كاملة حول الحب.



إنها حقيقة قائمة على الخوف، متجذرة في فكرة وجود إله مخيف ......





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